Serviço especializado em bebês prematuros faz cerca de 200 atendimentos por mês em Passo Fundo

Pacientes são acompanhados até os dois anos de idade corrigida no Ambulatório dos Primeiros Passos do Prematuro do HSVP

15/11/2024 - 11h47min