Com a chegada do inverno os cuidados com a saúde devem ser redobrados, principalmente por conta do aumento da circulação de vírus e bactérias. Segundo o painel do Estado que monitora internações por síndromes respiratórias agudas graves (SRAG), foram 345 internações hospitalares em Passo Fundo e 18 mortes em decorrência desse tipo de doença até junho de 2024.