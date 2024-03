Com o tema "Oportunidade de sono a todos para saúde global", Passo Fundo terá programação dedicada à Semana do Sono, de 11 a 17 de março. A campanha foi criada em 2015 pela Associação Brasileira do Sono (ABS) e tem como base o evento Dia Mundial do Sono, celebrado nesta sexta-feira, 15 de março, a fim de levar informações qualificadas à população, novidades e as últimas pesquisas sobre o assunto.