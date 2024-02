O Ministério Público (MP) de Três Passos instaurou procedimento para averiguar possíveis irregularidades no serviço de pré-natal e no atendimento a recém-nascidos oferecidos no município do noroeste do Estado. A investigação foi motivada por dois casos de bebês que morreram aguardando vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal na cidade, no mês de janeiro.