Prorrogadas as inscrições para soberanas da Festa Colonial da Uva e Festa do Moranguinho de Flores da Cunha

Atual trio de soberanas, com a rainha Marília Cagnin e as princesas Andressa Manosso e Giovana Andreazza.

Foram prorrogadas até dia 10 as inscrições para as novas soberanas da 15ª Festa Colonial da Uva e 5ª Festa do Moranguinho, têm edição confirmada para 2026, no distrito de Otávio Rocha, interior de Flores da Cunha.