Promover o autocuidado e a qualidade de vida de crianças e adolescentes. Esse é o foco do Acampamento da Criança com Diabetes, que começou na quinta-feira (9), na Universidade de Passo Fundo, no norte do RS. Nesta edição, o evento reúne 46 crianças e adolescentes, além de familiares e acompanhantes.