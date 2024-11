Instituto Méderi inova com pesquisa clínica para obesidade e diabetes tipo 2

O Instituto Méderi, de Passo Fundo, está na linha de frente da inovação em saúde, conduzindo pesquisas clínicas que estão transformando o tratamento de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2 e obesidade. Com foco nos análogos do GLP-1 (glucagon-like peptide-1) - medicamentos que mimetizam a ação de um hormônio natural do corpo humano -, o Instituto se destaca por seu compromisso com a excelência científica e a ética, dedicado a transformar o tratamento de doenças metabólicas através de estudos inovadores. Estes medicamentos revolucionários estão redefinindo o cuidado com a saúde, oferecendo esperança para milhões de pessoas.