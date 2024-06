A prefeitura de Passo Fundo autorizou a destinação de R$ 10 milhões para manter o subsídio ao transporte público da cidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial de 4 de junho, onde consta a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município para a liberação do recurso. Com a suplementação, as empresas que operam o serviço contabilizam R$ 19 milhões em repasses recebidos desde maio de 2023.