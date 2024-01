As eleições de outubro trazem um desafio para a maior bancada feminina já eleita na Câmara de Passo Fundo. As quatro vereadoras possuem a missão de quebrar com uma tradição histórica do município de nunca ter reeleito uma mulher. Para isso, elas podem contar com dois fatores: as 80.920 eleitoras passo-fundenses, o que equivale a 54% do eleitorado e a legislação eleitoral que este ano vem com ainda mais incentivos às mulheres. O TSE divulgou na última quinta-feira (4) as minutas prévias das regras das eleições de outubro. Entre as novidades, está a obrigatoriedade dos partidos respeitarem o percentual mínimo de 30% na distribuição dos recursos e do tempo de propaganda no rádio e TV para mulheres. Esta nova regra somada à cota de gênero nas nominatas e na distribuição do fundo eleitoral pode ser mais um fator encorajador para mais mulheres submeterem seus nomes às urnas.