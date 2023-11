Ao tomar posse oficialmente na Câmara dos Deputados no lugar do agora secretário de Habitação do RS, Carlos Gomes, o carazinhense Ronaldo Nogueira fez questão de destacar na tribuna, que irá conduzir o seu mandato de acordo com o Manifesto do Republicanos, que defende a pacificação do país e o desenvolvimento com geração de empregos. Também não deixou de repetir o “mantra” que faz parte do seu discurso desde que foi ministro do Trabalho do governo Temer. “Existem dois endereços fundamentais para a dignidade humana: um lugar para morar e um lugar para trabalhar”, afirmou. Em entrevista para esta coluna, Ronaldo lembrou que passados sucessivos governos, o Brasil continua com 20 milhões de pessoas morando em favelas e 6 milhões não tendo onde morar. “Os governos se sucedem e cometem os mesmos erros”, destacou, defendendo que a geração de empregos depende da segurança jurídica e monetária, com equilíbrio fiscal.