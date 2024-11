Uma mulher de 67 anos ficou ferida após um incêndio destruir duas casas e atingir parcialmente uma residência em Lagoa Vermelha, no norte do Estado, na madrugada desta terça-feira (12). Os bombeiros foram acionados por volta de 3h para atender a ocorrência no bairro Medianeira. Por volta das 7h40min, seguem no local realizando o trabalho de rescaldo — ou seja, de combate a pequenos focos de fogo.