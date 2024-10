Passo Fundo figura como a quarta cidade com maior número de migrantes, com 5,1% do total do Estado. O município fica atrás de Porto Alegre (18,4%), Marau (7,3%) e Bento Gonçalves (5,7%). Os dados são do Sistema de Registro Nacional Migratório (Sismigra), divulgados no início de outubro pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).