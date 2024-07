Ao menos 5 mil pessoas devem se unir em carreata que homenageia aos agricultores e motoristas neste domingo (28) em Passo Fundo, no norte do Estado. A celebração faz parte da 63ª edição da Procissão de São Cristóvão, que ocorre anualmente no último domingo de julho. Para funcionamento da cidade e segurança dos participantes, o trânsito deve ter alteração ao longo da manhã (confira abaixo).