De pássaros a hamsters Notícia

Ação destrói mais de 340 gaiolas que mantinham animais em condições insalubres em Passo Fundo

Espaços acondicionavam mais de 700 animais em residência no bairro São José, em Passo Fundo. Proprietário do local negociava com agropecuárias da região e não tinha licença

23/07/2024 - 11h59min Atualizada em 23/07/2024 - 15h40min