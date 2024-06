A presença de uma onça-parda em cima de uma árvore surpreendeu um grupo que caçava javalis no local na tarde do último sábado (22) em uma propriedade rural de Coxilha, no norte gaúcho. O felino permaneceu nos galhos enquanto ocorria a caçada, que também conta com a ajuda de cachorros. No caso de javalis, a prática é autorizada pelo Ibama.