Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento exato em que ocorre a microexplosão climática em São Luiz Gonzaga, na noite de sábado (15). O equipamento, que fica na esquina da Rua Treze de Maio com a Avenida Senador Pinheiro Machado, no centro da cidade, captou como o tempo mudou repentinamente entre as 22h29min e 22h31min (assista acima).