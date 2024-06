São Luiz Gonzaga, nas Missões, foi atingida por uma microexposão climática na noite deste sábado (15), conforme classificou a Sala de Situação do Estado. O fenômeno, que se origina do acúmulo excessivo de água nas nuvens, causou estragos em cerca de 1.200 residências, quatro escolas, estabelecimentos comerciais e na secretaria de saúde do município, entre outros.