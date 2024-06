Na noite de sexta-feira (14), às 19h12min, moradores de Passo Fundo, no norte do RS, e de Santa Maria, na Região Central, puderam testemunhar a passagem de um meteoro que cortou o céu por mais de 6 segundos. As câmeras da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), posicionadas nas estações de monitoramento das duas cidades, capturaram as imagens do fenômeno.