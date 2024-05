O Rio Grande do Sul amanheceu gelado mais uma vez nesta quarta-feira (15). No norte do Estado não foi diferente. Os termômetros despencaram e surpreenderam quem precisou sair cedo de casa. Em Passo Fundo, foi registrada a menor temperatura do ano, com 4,5ºC às 7h, segundo a Climatempo. A máxima não deve passar de 16ºC. Esse foi o recorde de frio na cidade. Até o momento a temperatura mais baixa havia sido registrada em 14 maio com 9,1°C.