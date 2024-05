A tradicional Feira do Produtor de Passo Fundo enfrenta prejuízos de hortifrúti em meio ao excesso de chuva que causou mortes e estragos no Rio Grande do Sul desde o começo de maio. Só em Passo Fundo, choveu 306,8 milímetros de 1º a 15 de maio, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mais que o dobro da média histórica prevista para o mês, de 150mm.