Depois de dois dias com predomínio de sol e tempo firme, a chuva retornará ao Rio Grande do Sul a partir de quinta-feira (16). A instabilidade deve atingir principalmente a metade norte do Estado, com alerta para risco de temporais e rajadas de vento de até 70 km/h. O frio intenso, contudo, perde força e a previsão é de que as mínimas não sejam tão baixas quanto as registradas nesta quarta-feira (15).