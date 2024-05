Em um dos fins de semana mais frios do ano, a Rede de Farmácias São João, com sede em Passo Fundo, realizou a doação de milhares de kits de inverno e de higiene aos atingidos pelas enchentes em oito municípios da Região Metropolitana. No sábado (25), cerca de 300 voluntários ajudaram na distribuição do material que foi transportado por um comboio de 34 caminhões.