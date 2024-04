Após a interdição do Rodeio Country que aconteceria no último fim de semana em Passo Fundo, os frequentadores da festa cobram reembolso e contato da organização do evento. Dos quatro dias de festa, apenas dois tinham permissão para funcionar. Além das atividades do rodeio, a programação no Parque Wolmar Salton contava com shows e um festival de churrasco entre quinta-feira (19) e domingo (21).