Com mais de 11 milhões de investidores, o segmento de previdência privada está crescendo em ritmo acelerado no Brasil. Apenas no primeiro semestre de 2024, a alta foi de 23,1% (em comparação com o mesmo período do ano anterior), alcançando a marca de R$ 95,3 bilhões em prêmios e contribuições. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi).