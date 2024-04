O Corpo de Bombeiros interditou um rodeio country previsto para acontecer até o próximo domingo (21), em Passo Fundo, no norte do Estado. A determinação ocorreu ainda na quinta-feira (18), quando uma fiscalização na estrutura montada no Parque Wolmar Salton - conhecido como Parque da Efrica - identificou diversos problemas. Mesmo com o impedimento, a primeira noite de shows foi realizada, recebendo cerca de 800 pessoas.