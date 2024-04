A fábrica de rações Alisul Alimentos (Supra), de Carazinho, no norte gaúcho, está autorizada a voltar a funcionar depois de vistoria do Corpo de Bombeiros. O aval foi emitido na última quinta-feira (28) e era o que faltava para a desinterdição do prédio, dois meses após a explosão que causou a morte de dois funcionários e deixou quatro feridos, em 5 de fevereiro.