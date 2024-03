Depois do sucesso da campanha de Natal, o Lar da Vovó de Passo Fundo volta a apostar em um ensaio fotográfico temático para chamar a atenção da comunidade e angariar doações para as idosas assistidas pela instituição de longa permanência. Desta vez, as fotos com orelhas de coelho já mostram o pedido: doces e chocolates para celebrar a Páscoa, que acontece em 31 de março.