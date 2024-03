Tida como a próxima grande revolução global, a inteligência artificial (IA) é tema de destaque da Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio do mundo, que segue até sexta-feira (8) em Não-Me-Toque, no norte gaúcho. No encontro, pesquisadores apresentam projetos que já fazem uso da tecnologia em diversas áreas, desde o apoio na reprodução das vacas de leite até a tomada de decisões nas lavouras.