Há pouco mais de um mês a família de Adil Ribeiro da Silva, 78 anos, busca respostas sobre o paradeiro do idoso, com poucas novidades. Diagnosticado com Alzheimer, doença caracterizada pela deterioração cognitiva e da memória, o homem desapareceu após sair de casa para pagar contas em uma lotérica no bairro Boqueirão, em Passo Fundo, em 2 de janeiro.