O único tripulante da aeronave que caiu no Maranhão na manhã de terça-feira (2) era natural de Miraguaí, município de 4,4 mil habitantes do noroeste do RS. José Rondinelle da Encarnação Rodrigues, 43 anos, morreu após o helicóptero que pilotava cair em uma fazenda em Santa Luzia, cidade a 294 quilômetros de São Luís (MA).