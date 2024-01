Os trabalhadores do frigorífico Mais Frango, em Miraguaí, município ao norte do RS, aceitaram o acordo de demissão negociado entre a empresa e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação. Com a decisão, tomada em assembleia na tarde de terça-feira (9), começa a demissão em massa da companhia, que teve parte da estrutura destruída após incêndio em 17 de dezembro.