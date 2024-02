A pouco mais de um mês para a Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil, volta a discussão sobre a logística do evento. Neste ano, a expectativa é que a feira supere os mais de 260 mil visitantes de 2023, o que traz preocupação sobre o acesso ao parque que movimentará o município de Não-Me-Toque, no norte gaúcho, de 4 a 8 de março.