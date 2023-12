Após os fortes ventos registrados na tarde deste sábado (16), o telhado de uma igreja ficou parcialmente destruído em Campinas do Sul, no norte do Estado. Segundo a Defesa Civil do Município, 80% da estrutura foi atingida. A Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes fica localizada no Centro. Com a chuva, o local ficou alagado e as celebrações foram transferidas para o centro catequético. No momento do incidente não havia ninguém no local.