Uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou 11 trabalhadores em condições análogas à escravidão em uma propriedade rural de Aratiba, no norte do Estado. A ação, realizada em 31 de outubro, só foi divulgada nesta quarta-feira (8) e contou com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).