A primeira apresentação da Cantata Natalina 2023 aconteceu na noite deste sábado (25), na Avenida Brasil, em frente ao Colégio Notre Dame, no centro de Passo Fundo, no norte do Estado. Com o tema "Natal nas Janelas do Tempo: louvor, bênção e prosperidade", o evento chega neste ano à sua 17ª edição.