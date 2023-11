A comunidade de Passo Fundo vai ganhar neste ano mais uma atração natalina. Trata-se do “Natal Sonho e Luz”. A novidade foi divulgada na manhã desta segunda-feira (13) pela prefeitura. A ação, desenvolvida em parceria com a CDL, inicia no dia 24 de novembro, na praça Marechal Floriano, a popular praça da Cuia, e contará com uma série de atrações artísticas (confira programação abaixo).