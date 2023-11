Em Nonoai, município de 12,7 mil habitantes no norte do RS, a chuva alagou casas e causou prejuízos em diversos pontos da cidade, entre o fim da noite de quarta (1) e a madrugada desta quinta-feira (2). Até as 7h30min o volume de chuva chegou a 155mm. A média do mês, conforme a Secretaria de Agricultura do município, é de 180mm.