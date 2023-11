O sábado (4) é de limpeza e de reconstrução em Barra do Rio Azul, no norte do Estado. Defesa Civil, equipes da prefeitura e voluntários ajudam no trabalho na cidade com cerca de 1,7 mil moradores que foi uma das mais atingidas pelo temporal na sexta-feira (3). O município, que ainda não conseguiu calcular os prejuízos, deve decretar situação de emergência ainda neste sábado.