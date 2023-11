Pelo menos duas pessoas estão desaparecidas depois que o carro em que elas estavam afundou no Rio Turvo, no limite entre Coqueiros do Sul e Carazinho, no norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 17h30min deste sábado (18). As informações são do Corpo de Bombeiros, que utiliza um barco para fazer buscas no local.