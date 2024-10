O automobilismo tem milhares de fãs no Brasil. As diferentes categorias, como Fórmula 1 e Stock Car, chamam a atenção dos brasileiros. Em 2023, de acordo com o IBOPE Recupom, o Grande Prêmio de São Paulo bateu recorde de público, registrando 267 mil torcedores – 47% a mais do que em 2021. E em setembro deste ano, a sétima etapa da Stock Car, realizada em Belo Horizonte (MG), teve mais de 70 mil espectadores.