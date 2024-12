Ypiranga oficializa contratação de lateral-direito  

O Ypiranga segue se reforçando para a próxima temporada. Nesta segunda-feira (2), o clube anunciou o sétimo jogador contratado: o lateral-direito Rian , que chega por empréstimo do Vila Nova .

O atleta, de 20 anos, é formado nas categorias de base do clube goiano. Rian defende o Vila Nova desde 2021, quando ingressou no time sub-17. Desde então, passou pelo sub-20 e também atuou no time profissional. Foram quatro oportunidades na Série B deste ano.