O Gaúcho finalizou a preparação para o jogo de volta da semifinal da Copa FGF — Troféu Zagallo, contra o São José, na tarde desta quarta-feira (13). Pensando na adaptação do time ao campo do Estádio Francisco Noveletto, o técnico Fabiano Daitx comandou os treinos no gramado sintético do Complexo Delmar Sintone, em Passo Fundo.