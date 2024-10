Debaixo de muita chuva no Estádio Colosso da Lagoa, o Ypiranga conquistou uma vitória importante na Copa FGF — Troféu Zagallo. Mesmo com a dificuldade de tocar a bola em função do gramado encharcado, o Canarinho conseguiu fazer um bom jogo e superou o Inter B por 1 a 0, nesta quarta-feira (9).