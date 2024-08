De olho em 2025 Notícia

Passo Fundo quitou 40% das dívidas e planeja zerar tudo ainda em 2024

Campanha do time na Divisão de Acesso surpreendeu os dirigentes do clube, que agora trabalham para equilibrar as finanças e planejar a próxima temporada

01/08/2024 - 19h19min