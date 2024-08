Anota aí Notícia

Passo Fundo Futsal e Yeesco conhecem datas das quartas de final do Brasileirão

Equipes do norte do Rio Grande do Sul estão entre as oito melhores do país. O PFF decidirá a classificação em casa, enquanto o clube de Carazinho fará o segundo jogo no Paraná

22/08/2024 - 15h39min