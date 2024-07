Nada deu certo para o Ypiranga neste domingo (7). Pela 12ª rodada da Série C, o Canarinho viu o Confiança construir o placar final em 15 minutos e foi derrotado por 2 a 0, em Aracaju. Com o resultado, o time gaúcho segue na nona colocação, com 16 pontos, e perde a chance de retornar ao G-8. O clube sergipano saiu do Z-4 e está na 14ª posição, com 11.