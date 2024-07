No G-8 Notícia

Jogo ruim e resultado satisfatório: técnico do Ypiranga analisa empate contra a Aparecidense

Para Thiago Carvalho, o Canarinho fez uma partida abaixo do esperado no empate em 0 a 0 diante da equipe goiana, pela Série C

24/07/2024 - 23h15min