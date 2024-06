O União Frederiquense conquistou um resultado importante na Divisão de Acesso. Com um homem a menos desde o início da segunda etapa, o Leão da Colina empatou em 1 a 1 com o Veranópolis, neste domingo (23), no Estádio Antônio David Farina. Com o resultado, o time de Frederico Westphalen ingressou na zona de classificação do Grupo A, com 12 pontos. O time da Serra está em terceiro, com 16.