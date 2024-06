Dentro de quadra, a noite desta sexta-feira (7) promete ser quente em Tapejara, no norte do Rio Grande do Sul. A cidade será palco da Primeira Super Taça de Futsal, que reunirá jogadores consagrados da modalidade no Ginásio Albino Sossella (Av. Sete de Setembro, s/nº), a partir das 20h.