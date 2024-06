Nem mesmo a estreia do técnico Fabiano Daitx foi o suficiente para mudar a sorte do Gaúcho, que tropeçou mais uma vez na Divisão de Acesso. Depois de sair na frente no confronto contra o Glória, o time de Passo Fundo amargou um empate em 1 a 1 nesta quarta-feira (5), após sofrer um gol nos acréscimos da partida.